Королевская семья Британии: новости, Карл III встретится с Гарри в США?

Принц Гарри рассчитывает на встречу с королем Карлом III во время его предстоящего госвизита в США, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 4 декабря?

Что известно о возможной встрече Гарри и Карла III в США

Как пишет издание, герцог Сассекский, проживающий в Калифорнии, может увидеть своего отца, борющегося с раком, в первой половине следующего года, если запланированный визит монарха в Америку состоится. Предполагается, что Карл III и королева Камилла отправятся в Соединенные Штаты в конце апреля, и уже составленный график будет включать посещение Белого дома и ряд громких мероприятий.

Королевские наблюдатели, однако, считают, что у короля «может не хватить времени» на встречу с Гарри.

«Государственные визиты чрезвычайно напряжены, графики расписаны на месяцы вперед и заполнены тщательно организованными мероприятиями по укреплению дипломатических связей. Свободного времени почти не остается, и трудно представить, чтобы король совершил поездку через всю страну, чтобы увидеть Гарри и его семью в Калифорнии», — рассказал один из источников.

Помощник, знакомый с планами поездки Карла III в США, добавил: «Внимание короля будет сосредоточено на официальном расписании. Любые семейные встречи будут носить неформальный характер и могут отвлечь внимание от дипломатических приоритетов».

Инсайдеры при этом не исключили, что монарх захочет увидеть внуков.

«Сассекские теоретически могли бы полететь в Нью-Йорк или туда, где будут находиться король и королева, для короткой встречи», — пояснил источник.

Однако любое возможное пересечение с Гарри не будет поводом «для восстановления сильно натянутых семейных связей».

«Кроме того, весьма вероятно, что Гарри и его семье будет рекомендовано не появляться в центре внимания во время поездки короля», — подчеркнул инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Гарри жалеет о браке с Маркл

Как утверждает RadarOnline, принц Гарри втайне «терзается сожалениями» по поводу своего брака с Меган Маркл, наблюдая, как его бывшая возлюбленная Челси Дэви готовится переехать с семьей на Маврикий.

Инсайдеры говорят, что последние новости о жизни Челси, особенно ее планы на будущее за границей, вызвали волнение у Гарри, поскольку его собственный брак продолжает трещать по швам после громкого ухода с королевских постов и финансовых проблем, связанных с жизнью в Калифорнии.

«Известие о том, что Челси строит мирную семейную жизнь, задело его сильнее, чем он ожидал. Он постоянно говорит, что она была единственным человеком, который действительно понимал безумие его мира», — пояснил источник, близкий к герцогу.

Другой добавил: «Есть ощущение, что он задается вопросом, что могло бы быть, если бы он не ушел от нее. Это стало повторяющейся темой в его мыслях — сожаление, ностальгия и страх, что он совершил ряд непоправимых ошибок».

Гарри и Челси познакомились в 2004 году во время его годичного отпуска в Зимбабве. У них завязались бурные отношения, которые продлились семь лет.

Дэви, дочь богатого бизнесмена, сопровождала Гарри на семейных праздниках и была рядом с ним на концерте памяти принцессы Дианы в 2007 году. Их роман окончательно завершился в 2010 году, когда Челси пришлось бороться с неустанным вниманием прессы.

Принц упоминал девушку в своих мемуарах, причем в восторженных тонах. Он восхвалял ее «независимость и беззаботный дух».

«Мне нравилась легкость Челс, ее простота. Ее не волновало чужое мнение. Она носила мини-юбки и сапоги на высоких каблуках, танцевала так, как хотела, пила текилу, как и я, и все это делало меня по-настоящему счастливым», — писал герцог Сассекский.

Читайте также:

Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать сугробов по колено и метели?

«Герани» разнесли дачу Зеленского в Конча-Заспе? Удары по Украине 4 декабря

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 декабря: где сбои в России