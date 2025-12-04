Музыкант-иноагент избавился от своей последней квартиры в Москве Иноагент Лева «Би-2» оформил дарственную на последнюю квартиру в Москве

Музыкант Лева «Би-2» (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) передал свою последнюю московскую квартиру по договору дарения, сообщает Telegram-канал SHOT. Утверждается, что эта сделка могла быть частью схемы для вывода средств из России.

Речь идет о трехкомнатной квартире на улице 1905 года, на которую в феврале текущего года было совершено нападение с попыткой поджога. Площадь этого жилья составляет около 70 квадратных метров. Благодаря оформлению дарственной, музыкант избежал уплаты налога с продажи, а все сопутствующие расходы перешли к новому владельцу. Рыночная стоимость подобной недвижимости может достигать 36 млн рублей. Кроме того, такая схема позволяет вывести деньги за границу через сторонний счет.

Данную квартиру в центре Москвы певец приобрел еще в 2007 году. Позже он переоформил право собственности на свою супругу.

Ранее возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что лидеру коллектива «Би-2» может грозить уголовное преследование в России по обвинению в финансировании ВСУ. Основанием для возбуждения дела должна стать статья о государственной измене.

До этого Бортник рассказал, что уже шесть месяцев содержит группу на личные средства. Он пояснил, что для выплаты зарплат участникам коллектива ему пришлось продать свою дорогую московскую квартиру.