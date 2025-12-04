Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 09:47

Музыкант-иноагент избавился от своей последней квартиры в Москве

Иноагент Лева «Би-2» оформил дарственную на последнюю квартиру в Москве

Лева из «Би-2» (Егор Бортник) Лева из «Би-2» (Егор Бортник) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Музыкант Лева «Би-2» (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) передал свою последнюю московскую квартиру по договору дарения, сообщает Telegram-канал SHOT. Утверждается, что эта сделка могла быть частью схемы для вывода средств из России.

Речь идет о трехкомнатной квартире на улице 1905 года, на которую в феврале текущего года было совершено нападение с попыткой поджога. Площадь этого жилья составляет около 70 квадратных метров. Благодаря оформлению дарственной, музыкант избежал уплаты налога с продажи, а все сопутствующие расходы перешли к новому владельцу. Рыночная стоимость подобной недвижимости может достигать 36 млн рублей. Кроме того, такая схема позволяет вывести деньги за границу через сторонний счет.

Данную квартиру в центре Москвы певец приобрел еще в 2007 году. Позже он переоформил право собственности на свою супругу.

Ранее возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что лидеру коллектива «Би-2» может грозить уголовное преследование в России по обвинению в финансировании ВСУ. Основанием для возбуждения дела должна стать статья о государственной измене.

До этого Бортник рассказал, что уже шесть месяцев содержит группу на личные средства. Он пояснил, что для выплаты зарплат участникам коллектива ему пришлось продать свою дорогую московскую квартиру.

иноагенты
Би-2
музыканты
квартиры
