Макрон обратился к Китаю с неожиданным призывом Макрон призвал Китай строить заводы в Европе для создания новых рабочих мест

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать условия для роста прямых инвестиций Китая в экономику ЕС. Во время выступления в Пекине, которое транслировалось на YouTube, политик предложил строить заводы, чтобы создать новые производства и рабочие места.

Китайцы преследуют повестку по укреплению своего внутреннего потребления, и мы должны найти рамочные условия для наращивания прямых китайских инвестиций в Европу, которые создавали бы добавленную стоимость и рабочие места, — подчеркнул Макрон.

Глава республики отметил, что ЕС должен реформироваться, чтобы быть более конкурентоспособным и больше инвестировать. По его словам, предложенный им подход уже доказал свою эффективность в высокотехнологичных отраслях, в частности в области электрических батарей. Макрон указал на необходимость выравнивания экономических дисбалансов, которые, по его мнению, «неустойчивы и несут риски финансового кризиса».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом Франции заявил, что Пекин поддерживает все усилия в сторону достижения мирного соглашения по Украине. Лидер выразил надежду, что все стороны конфликта смогут найти лучший выход.