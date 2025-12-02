Никаких больше тортов и оладий. Готовлю «Аленку в пеленке»: творог, мармелад и 30 минут!

Для тех, чье детство прошло под знаком советской кухни, словосочетание «Аленка в пеленке» — это не просто название печенья, а целый пласт теплых воспоминаний. Эти забавные, чуть неуклюжие «запеленутые» пирожные, из которых весело выглядывал кусочек яркого мармелада, были настоящим праздником на столе. Смешная форма только добавляла им обаяния, а сочетание нежного творожного теста и сладкой, чуть резиновой начинки казалось верхом кулинарной фантазии. Сейчас, в эпоху изысканных десертов, это печенье кажется наивным и трогательным, но его простой домашний вкус по-прежнему способен вызвать улыбку и вернуть в беззаботные времена. Это не просто рецепт, а ностальгия.

Вам понадобится: для теста — 250 г творога, 200 г сливочного масла, 300 г муки, щепотка соли; для начинки — 100–150 г плотного жевательного мармелада (лучше всего подходят советские «подушки» или «дольки»). Масло размягчите при комнатной температуре. Протрите творог через сито или пробейте блендером до однородности. Соедините творог и масло, добавьте соль и постепенно введите просеянную муку. Замесите мягкое, но нелипкое тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30–40 минут. Мармелад нарежьте небольшими брусочками. Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной 3–4 мм и нарежьте на квадраты примерно 8×8 см. В центр каждого квадрата положите брусочек мармелада. Сформируйте «пеленку»: сначала заверните два противоположных угла квадрата к центру, затем поднимите и защипните оставшиеся края, чтобы получилась фигурка, напоминающая спеленутого младенца. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до легкого румянца. Дайте полностью остыть. Посыпьте сахарной пудрой перед подачей — она будет имитировать присыпку.

