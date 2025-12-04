Боевая группа спецроты 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины предприняла попытку контратаки у Алексеевки Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, в результате группа была полностью уничтожена.

В районе Алексеевки противник провел одну контратаку силами спецроты 225-го отдельного штурмового полка, успеха не имел. В ходе стрелкового боя боевая группа противника полностью уничтожена, — говорится в сообщении.

Вместе с этим украинские военные получили приказ пересечь заминированный участок дороги, из-за чего часть бойцов подорвалась. Как рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Андрей Прытов, он сложил оружие после того, как его одного отправили восстанавливать разрушенную позицию.

Ранее известный американский военный корреспондент Патрик Ланкастер рассказал, что российские военные спасли мать его жены во время освобождения села Алексеевка в Донецкой Народной Республике. Женщина и ее супруг чудом избежали расправы со стороны ВСУ. При этом семья долгое время считала родственницу погибшей.