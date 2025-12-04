Теща американского журналиста рассказала о жестокости ВСУ в Алексеевке Бойцы ВС РФ в Алексеевке спасли тещу американского военкора Ланкастера от ВСУ

Российские военные спасли мать жены известного американского военкора Патрика Ланкастера во время освобождения села Алексеевка в ДНР, рассказал ТАСС сам журналист. Женщина и ее супруг чудом избежали расправы со стороны ВСУ.

По словам Ланкастера, его семья долгое время считала родственницу погибшей. Ее обнаружили и эвакуировали российские солдаты прямо в разгар боя.

Женщина сообщила, что украинские военные и иностранные наемники целенаправленно обстреливали мирных жителей, избили ее и сожгли дом. Она также отметила, что бойцы ВСУ преследовали сельчан с русскими фамилиями. Их считали ждунами, которые рады будут встретить российских военнослужащих.

Хотя некоторые просто не хотели уходить, осталось несколько семей, но украинским солдатам все равно надо было их уничтожить, — сообщила теща Ланкастера.

Ранее представители российских силовых структур информировали, что в результате ударов российской армии подразделение Вооруженных сил Украины оказалось заблокированным на позициях в районе Андреевки Сумской области без средств связи и необходимых медикаментов. Источники уточняли, что речь идет о 158-й отдельной механизированной бригаде.