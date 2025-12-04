Украинские военные получили приказ пересечь заминированный участок дороги, из-за чего часть бойцов подорвалась, рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Андрей Прытов. По его словам, он сдался в плен после того, как его одного отправили восстанавливать разрушенную позицию, передает ТАСС.

От точки выгрузки до нашей позиции надо было идти еще около 10 километров. Эта дорога была в некоторых местах заминирована. Нас заставляли не идти, а бежать, не обращая внимания на растяжки и мины, на которых некоторые люди подрывались, — признался Прытов.

Украинский военный уточнил, что оказался на полностью разрушенной позиции. Ремонтные работы там велись только ночью из-за угрозы атак дронов. После пленения российские военные эвакуировали его в безопасное место. Прыткову оказали медицинскую помощь и предоставили чистую одежду.

Ранее командование 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» бросило на убой военнослужащих из 158-й бригады ВСУ, не обеспечив их необходимым снаряжением. Известно, что в украинской армии практикуются «командировки» личного состава в штурмовые подразделения, где эти бойцы идут в первых рядах и несут тяжелые потери.