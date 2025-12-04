Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 10:57

Пентагон завершил расследование по публикации секретных данных в Signal

NBC: Пентагон признал, что Хегсет выложил в мессенджер секретную информацию

Мессенджер Signal Мессенджер Signal Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Размещенная шефом Пентагона Питом Хегсетом в мессенджере Signal информация об авиаударах по позициям хуситов имела гриф секретности, сообщает NBC со ссылкой на результаты внутреннего расследования Минобороны США. К такому выводу пришел исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс.

Расследование продолжалось более восьми месяцев. В докладе говорится, что Хегсет не только раскрыл секретную информацию, но и допустил нарушение внутренних правил, так как использовал личный телефон для служебной переписки.

Хегсет попал в поле зрения Белого дома в марте на фоне утечки данных в мессенджере Signal об ударах США по Йемену. Аппарат генерального инспектора Пентагона начал расследование, которое касалось возможного размещения сведений об операции главой оборонного ведомства. Это углубило недоверие к министру обороны.

Позже СМИ выяснили, что администрация президента США Дональда Трампа и ряд чиновников, в том числе республиканцев, недовольны действиями Хегсета. С начала вступления в должность в январе он совершил целый ряд управленческих ошибок. По информации журналистов, это может быть связано с тем, что у чиновника не было опыта руководства масштабными организациями вроде Пентагона.

Пит Хегсет
Пентагон
США
гостайны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки
Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.