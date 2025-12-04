Пентагон завершил расследование по публикации секретных данных в Signal NBC: Пентагон признал, что Хегсет выложил в мессенджер секретную информацию

Размещенная шефом Пентагона Питом Хегсетом в мессенджере Signal информация об авиаударах по позициям хуситов имела гриф секретности, сообщает NBC со ссылкой на результаты внутреннего расследования Минобороны США. К такому выводу пришел исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс.

Расследование продолжалось более восьми месяцев. В докладе говорится, что Хегсет не только раскрыл секретную информацию, но и допустил нарушение внутренних правил, так как использовал личный телефон для служебной переписки.

Хегсет попал в поле зрения Белого дома в марте на фоне утечки данных в мессенджере Signal об ударах США по Йемену. Аппарат генерального инспектора Пентагона начал расследование, которое касалось возможного размещения сведений об операции главой оборонного ведомства. Это углубило недоверие к министру обороны.

Позже СМИ выяснили, что администрация президента США Дональда Трампа и ряд чиновников, в том числе республиканцев, недовольны действиями Хегсета. С начала вступления в должность в январе он совершил целый ряд управленческих ошибок. По информации журналистов, это может быть связано с тем, что у чиновника не было опыта руководства масштабными организациями вроде Пентагона.