Администрация США отказалась от идеи ввести санкции в отношении китайского Министерства государственной безопасности (МГБ), сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Такое решение было принято для сохранения достигнутых торговых договоренностей между странами.

Новые меры экспортного контроля в отношении Китая также не будут применяться. По утверждению американских чиновников, фокус политики администрации президента Дональда Трампа сместился в сторону обеспечения стабильности двусторонних отношений. Еще одним фактором стало нежелание ставить под угрозу запланированный на апрель 2026 года визит Трампа в Пекин.

В то же время часть американских должностных лиц раскритиковала это решение. Они считают, что Трамп, поступая так, жертвует вопросами национальной безопасности ради торговых сделок. Некоторые чиновники также выразили опасения, что администрация может разрешить Китаю поставки чипов Blackwell от американской компании Nvidia.

Ранее СМИ писали, что западные санкции против России стали одним из факторов, приведших к росту цен на топливо в США. Из глобальных поставок исчезли миллионы баррелей бензина и дизельного топлива, что напрямую повлияло на повышение стоимости для конечных потребителей.