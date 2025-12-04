Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 10:39

США отложили санкции против элитной спецслужбы

FT: США не введут санкции против МГБ Китая ради торгового перемирия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Администрация США отказалась от идеи ввести санкции в отношении китайского Министерства государственной безопасности (МГБ), сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Такое решение было принято для сохранения достигнутых торговых договоренностей между странами.

Новые меры экспортного контроля в отношении Китая также не будут применяться. По утверждению американских чиновников, фокус политики администрации президента Дональда Трампа сместился в сторону обеспечения стабильности двусторонних отношений. Еще одним фактором стало нежелание ставить под угрозу запланированный на апрель 2026 года визит Трампа в Пекин.

В то же время часть американских должностных лиц раскритиковала это решение. Они считают, что Трамп, поступая так, жертвует вопросами национальной безопасности ради торговых сделок. Некоторые чиновники также выразили опасения, что администрация может разрешить Китаю поставки чипов Blackwell от американской компании Nvidia.

Ранее СМИ писали, что западные санкции против России стали одним из факторов, приведших к росту цен на топливо в США. Из глобальных поставок исчезли миллионы баррелей бензина и дизельного топлива, что напрямую повлияло на повышение стоимости для конечных потребителей.

США
Китай
санкции
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки
Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.