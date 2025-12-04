Фон дер Ляйен поймали за руку в попытке отстраниться от скандала в ЕС

Евросоюз оказался в центре коррупционного скандала, фигурантами которого стали бывшие высокопоставленные дипломаты, пишет Politico. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас предпринимают шаги, чтобы дистанцироваться от расследования. При этом коллеги фон дер Ляйен отмечают, что она тут ни при чем.

Расследование проводится в отношении другого учреждения, — подчеркнул представитель сообщества.

Чиновник назвал любые нападки на главу ЕК несправедливыми и преждевременными. Эти события происходят в момент, когда фон дер Ляйен активно работает над получением поддержки Украины в преддверии декабрьского саммита лидеров ЕС.

Скандал разразился на фоне напряженности между фон дер Ляйен и Каллас. В письме сотрудникам дипслужбы, с которым ознакомилось издание, Каллас подчеркнула, что обвинения против бывшей главы дипломатической службы ЕС и ректора Колледжа Европы Федерики Могерини, а также бывшего генсека Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызывают шок.

Ранее стало известно, что экс-чиновников освободили после задержания бельгийской полицией. Саннино и Могерини подозревали в мошенничестве. Их подозревают в коррупции во время их пребывания по постах в дипслужбе ЕС. Подозреваемых освободили по причине отсутствия риска того, что они скроются от правосудия.