04 декабря 2025 в 10:53

Раскрыто, зачем Макрон призвал КНР поддержать мораторий на удары по Украине

Военэксперт Дандыкин: обращение Макрона к Китаю выдало слабость Франции и ЕС

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Обращение французского лидера Эммануэля Макрона к китайскому коллеге Си Цзиньпину с призывом поддержать мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимний период свидетельствует о глубоком кризисе и слабости его страны и всего Европейского союза на мировой арене, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Пекин, вероятнее всего, оставит такой призыв без ответа.

Макрон уже дошел до ручки, если обращается к Си Цзиньпину, который, наверное, на это, как всегда, загадочно улыбнулся и оставил без ответа. Действия Макрона — это выражение растерянности евроэлиты. При чем тут КНР в отношении РФ? Мы ни с кем не советуемся в военных вопросах. И то, что Макрон заговорил с Си Цзиньпином [о моратории на удары], свидетельствует о том, что дела во Франции совсем плохи. Рейтинг у президента ниже плинтуса, и среди руководства ЕС он уже не пользуется популярностью. Это интересный факт: Макрон не звонит Дональду Трампу (президент США. — NEWS.ru), значит, считает, что он не поможет. И не позвонит нашему президенту [Владимиру Путину], — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что предложение о моратории не имеет практического смысла, учитывая позицию России и предыдущий опыт. По мнению военного эксперта, инициатива, вероятно, была озвучена президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита во Францию, после чего Макрон попытался придать ей международный вес через Китай.

Возможно, зимний мораторий на удары по энергосистеме Украины предложил Зеленский, когда недавно посещал Францию. Макрон начал продвигать идею дальше. Я убежден, что Россия даже обсуждать это не станет. Ранее такой мораторий уже действовал, но именно Киев его нарушал чуть ли не 100 раз. Не говоря уже сейчас об их атаках на российские танкеры, — резюмировал Дандыкин.

Ранее Макрон заявил, что важно в ближайшее время ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. Свое мнение он озвучил во время переговоров с Си Цзиньпином.

