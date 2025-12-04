ФСБ показала видео задержания причастных к нападению на десантников в Чечне

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания и ареста троих причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году. Среди них оказался боец ВСУ.

На опубликованных кадрах показано, как двоих подозреваемых задерживают в их домах и доставляют в отделения. Один из задержанных на опубликованном видеоролике стоит в клетке в зале суда. Затем его в наручниках куда-то переводят.

В 2000 году банда напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Атака происходила в Шатойском районе Чеченской Республики, на высоте 776. В результате нападения погибли 84 десантника.

Ранее сообщалось, что член банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба Альберт Елакаев осужден на девять лет колонии строгого режима. Он участвовал в нападении на российских военных в Дагестане в 1999 году.

До этого четверо участников нападения на псковских десантников в 2000 году были приговорены к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет. Южный окружной военный суд признал виновными Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова.