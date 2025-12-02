У бывшего замначальника отдела ФСБ могут изъять гостиницу и квартиры

Прокуратура потребовала конфисковать недвижимость и другое имущество бывшего замначальника отдела управления ФСБ по Москве и области Игоря Якименкова, сообщила пресс-служба ведомства. В суде рассматривается иск, основанный на выявленных нарушениях в его расходах и расходах членов семьи.

В иске <…> прокуратура указывает, что в ходе проверки расходов Якименкова и членов его семьи выявлены явные несоответствия полученным ими доходам в анализируемый период времени, — говорится в сообщении.

Иск рассматривает столичный Чертановский суд. Помимо трех квартир и гостиничного комплекса в Мурманской области конфисковать требуют земельный участок, два здания, два автомобиля и три помещения.

Ранее Московский городской суд оставил в силе решение об изъятии имущества и сбережений бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного МВД Дмитрия Тахтаулова. Он подозревается в легализации 10 тыс. иностранцев. Без учета имущества у него конфисковали 113 млн рублей наличных средств. В доход государства также отошли четыре квартиры, семь машино-мест, два автомобиля, два земельных участка и жилое здание.