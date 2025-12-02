Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 12:19

Суд принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД

Суд оставил в силе конфискацию имущества у экс-работника МВД Тахтаулова

Здание Мосгорсуда Здание Мосгорсуда Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Московский городской суд оставил в силе решение об изъятии имущества и сбережений бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного МВД Дмитрия Тахтаулова, подозреваемого в легализации 10 тыс. иностранцев, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда. Без учета имущества у него конфисковали 113 млн рублей наличных средств.

В доход государства также отошли четыре квартиры, семь машино-мест, два автомобиля, два земельных участка и жилое здание. Решение Преображенского районного суда Москвы, таким образом, вступило в законную силу.

Ранее совместная работа Управления по противодействию коррупции ФТС России и службы Центрального таможенного управления выявила преступную схему получения взяток работниками Зеленоградского таможенного поста в крупных размерах. В ходе проверок изъяли более 7 млн рублей, полученных незаконным путем.

Кроме того, Генеральная прокуратура направила в московский суд антикоррупционный иск по самому крупному в истории правоохранительной системы делу о взяточничестве. Фигурантом процесса стал бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий МВД Георгий Сатюков, заочно обвиняемый в получении 5 млрд рублей от администратора криптобиржи при официальном доходе в 9,8 млн за годы службы.

