Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:27

Генпрокуратура предложила способ защиты от «бабушкиной схемы»

Генпрокуратура предложила ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Генпрокуратура России подготовила законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством при продаже жилья, передает РБК. Инициатива предполагает введение специального механизма для сделок, которые вызывают сомнения.

Как пояснил первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин, изменения в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» включают процедуру приостановления регистрационных действий. Он добавил, что это так называемый «период охлаждения», который позволит детально проверить обстоятельства операции.

Поводом для разработки нововведений стали случаи мошенничества по так называемой «бабушкиной схеме». На необходимость усиления контроля ранее указывал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, предложивший ввести обязательную проверку дееспособности продавцов.

Кроме того, на круглом столе в Госдуме обсуждались и другие меры, такие как закрепление в Гражданском кодексе понятия «сделка под влиянием». В Генпрокуратуре также считают целесообразным установить уголовную ответственность за инсценировку такого влияния или за фиктивное оспаривание уже заключенных договоров.

Ранее эксперт по недвижимости Алексей Петров заявил, что при аренде жилья следует заключить соответствующий договор, который минимизирует риск мошеннических действий. Он предупредил, что «бабушкины схемы» распространились не только на продажу, но и на аренду квартир и домов.

Россия
Генпрокуратура
недвижимоcть
сделки
