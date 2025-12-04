Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году Экономист Балынин: налоги необходимо оплатить до 1 декабря 2026 года

В 2026 году оплатить налоги будет необходимо до 1 декабря, рассказал «Финансам Mail» доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин. Он отметил, что налог с доходов по вкладам нужно платить, только когда он превышает произведение ключевой ставки и 1 млн рублей.

Если доход в виде процентов по вкладам составит такую сумму или меньшую, то ни копейки платить в виде НДФЛ не нужно будет. Например, доход в виде процентов по вкладам в 2025 году составил 205 тыс. рублей: эта сумма меньше 210 тыс. рублей, поэтому налог не начисляется, — рассказал Балынин.

По словам экономиста, в ФНС самостоятельно рассчитают необходимую сумму для оплаты. Он подчеркнул, что ее включат в налоговое уведомление.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что, чтобы избежать начисления пеней, необходимо доказать, что недоимки на самом деле не было. Он объяснил, что есть два способа — если деньги были внесены заранее, но по техническим причинам списание произошло с ошибкой, или если произошли ошибки в начислении или платеже.