Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала

Федерация хоккея России (ФХР) планирует в будущем пригласить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на Кубок Первого канала, заявил в интервью ТАСС президент организации Владислав Третьяк. По его мнению, это может произойти в следующем году, если завершится специальная военная операция на Украине.

Мы будем работать, чтобы к нам приехал «Вашингтон», потому что там [Александр] Овечкин может помочь. Было бы очень здорово и интересно, если бы «Вашингтон» сыграл, а мы бы собрали лучших игроков российских лиг, которые бы вышли против этого клуба. Это была бы изюминка турнира, — сказал Третьяк.

Он добавил, что если клубы НХЛ не смогут приехать в Россию, ФХР готова пригласить молодежные сборные Канады или США. Третьяк отметил, что в России нашли бы достаточно денег, чтобы пригласить команду НХЛ.

Ранее Овечкин оформил дубль в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу столичной команды. Овечкин забросил 910-ю и 911-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом он упрочил лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги.