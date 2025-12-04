Раскрыты детали мирного плана США по Украине

Мирный план США по Украине разделен на четыре пакета, один из которых связан с территориальными вопросами, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Другая часть посвящена теме будущего украинского суверенитета, включая возможные ограничения по численности Вооруженных сил Украины в мирное время и максимальную дальность ее ракетных систем.

Оставшиеся части плана охватывают перспективы экономического взаимодействия и более широкий комплекс вопросов, относящихся к безопасности Европы в целом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США серьезно доработали положения по разрешению украинского кризиса. По ее словам, в целом настроение от процесса переговоров у нее позитивное, есть надежда на хороший результат.

До этого американский обозреватель Эндрю Дэй предположил, что Украина может стать более уступчивой на переговорах с Россией после ухода с должности руководителя офиса украинского президента. По мнению эксперта, бывший чиновник активно выступал против территориальных уступок Москве. Аналитик отметил, что таким образом Ермак мешал процессу мирного урегулирования.