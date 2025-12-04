Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:36

Раскрыты детали мирного плана США по Украине

NYT: мирный план Вашингтона по Украине включает вопросы территорий

Встреча со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом Встреча со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Мирный план США по Украине разделен на четыре пакета, один из которых связан с территориальными вопросами, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Другая часть посвящена теме будущего украинского суверенитета, включая возможные ограничения по численности Вооруженных сил Украины в мирное время и максимальную дальность ее ракетных систем.

Оставшиеся части плана охватывают перспективы экономического взаимодействия и более широкий комплекс вопросов, относящихся к безопасности Европы в целом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США серьезно доработали положения по разрешению украинского кризиса. По ее словам, в целом настроение от процесса переговоров у нее позитивное, есть надежда на хороший результат.

До этого американский обозреватель Эндрю Дэй предположил, что Украина может стать более уступчивой на переговорах с Россией после ухода с должности руководителя офиса украинского президента. По мнению эксперта, бывший чиновник активно выступал против территориальных уступок Москве. Аналитик отметил, что таким образом Ермак мешал процессу мирного урегулирования.

переговоры
Украина
США
территории
суверенитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, какой пункт плана Трампа Зеленскому не нравится больше всего
Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки
Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба с почти 400 парами обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.