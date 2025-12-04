Исусу Христосу вынесли неожиданный приговор

Жителя Казани Исуса Христоса приговорили к двум годам условного срока за фиктивную регистрацию 45 иностранцев в своей квартире, сообщили в Ново-Савиновском районном суде. Мужчина регистрировал мигрантов в помещении площадью 31,9 квадратного метра, передает РИА Новости.

Христосу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года, — уточнил собеседник агентства.

Сперва дело рассматривал Московский районный суд, затем его передали по подсудности. При этом в мае и августе его уже штрафовали на 60 и 13 тысяч рублей. Сам Христос полностью признал вину и раскаялся.

Ранее в Тульской области возбудили уголовное дело о незаконной миграции: трое человек с апреля по ноябрь 2025 года помогали иностранцам незаконно оставаться в регионе. По данным следствия, преступники заключали с ними договоры и подавали уведомления в миграционную службу. Таким образом они способствовали пребыванию более 150 мигрантов.

До этого в Москве задержали двух курьеров, подозреваемых в легализации более тысячи мигрантов с поддельными документами. По данным МВД, с 2024 года организаторы оформляли фиктивные уведомления, справки об образовании и водительские права, заработав на этом более 1 млн рублей. Теперь задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.