10 сентября 2025 в 10:42

В Кузбассе подросток получил условный срок за стрельбу по знакомым

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Кузбассе суд приговорил подростка к году лишения свободы условно за стрельбу по знакомым, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области. Несовершеннолетний был признан виновным в хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

В вечернее время 31 января 2025 года, находясь на территории сельского дома культуры в поселке Разведчик Кемеровского муниципального округа, из хулиганских побуждений <…> осужденный произвел из <…> пневматического пистолета не менее трех выстрелов в сторону знакомого ему мальчика и не менее шести выстрелов в область спины, головы и нижних конечностей другого подростка. Своими действиями фигурант причинил пострадавшим физическую боль, — говорится в сообщении.

Ранее в Хасавюрте сотрудница кофейни произвела выстрел из травматического пистолета в свою подругу. Пострадавшая с огнестрельным ранением головы была доставлена в медицинское учреждение. Как пояснила сама подозреваемая, пистолет принадлежал ее знакомому.

До этого в Подмосковье медики спасли 16-летнего подростка с пулей от пневматического ружья в сердце. Специалисты Детского центра имени Рошаля обнаружили инородный объект в полости перикарда и выполнили экстренную малоинвазивную операцию. Хирургам удалось извлечь пулю без выполнения разрезов.

стрельба
подростки
условный срок
Кемеровская область
