В Кузбассе подросток получил условный срок за стрельбу по знакомым

В Кузбассе суд приговорил подростка к году лишения свободы условно за стрельбу по знакомым, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области. Несовершеннолетний был признан виновным в хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

В вечернее время 31 января 2025 года, находясь на территории сельского дома культуры в поселке Разведчик Кемеровского муниципального округа, из хулиганских побуждений <…> осужденный произвел из <…> пневматического пистолета не менее трех выстрелов в сторону знакомого ему мальчика и не менее шести выстрелов в область спины, головы и нижних конечностей другого подростка. Своими действиями фигурант причинил пострадавшим физическую боль, — говорится в сообщении.

