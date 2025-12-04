Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 11:51

Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки

Bild: 34 женщины с раком груди пострадали от врачебной ошибки в Германии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Германии 34 женщины с диагнозом «рак груди» месяцами получали неправильное лечение из-за ошибки в диагностике, сообщает издание Bild. Инцидент произошел в больнице Бремен-Митте, где опытный врач неверно интерпретировал опухолевые маркеры пациенток. В результате им была назначена излишне агрессивная химиотерапия и терапия антителами, вызвавшие тяжелые побочные эффекты.

Одна из пострадавших, Сабина Хаверкамп, рассказала о ежедневных мучениях, которые включали рвоту, диарею, выпадение волос, постоянные боли и даже потерю голоса. Позже она узнала, что назначенный метод лечения был ей полностью противопоказан. Ошибка была обнаружена, когда гинеколог обратил внимание, что опухоли у двух пациенток совершенно не реагировали на проводимую агрессивную терапию. Это заставило медиков перепроверить более 500 результатов анализов.

Врач, допустивший ошибку, был отстранен от работы. В больнице ввели так называемый принцип четырех глаз и усилили внутренний контроль. Аналогичная проблема была также выявлена в двух других медицинских учреждениях города.

Ранее маммолог Эдуард Межецкий говорил, что уплотнение в молочной железе может быть симптомом различных состояний, включая локальный отек, кисту, а также доброкачественное или злокачественное новообразование. Он посоветовал при обнаружении такого признака незамедлительно обратиться к специалисту и пройти обследование.

