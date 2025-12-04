Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:41

Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине

Депутат Чепа: Италия больше не хочет помогать Украине из-за ослабления НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Италия меняет стратегию по Украине на фоне ослабления единой позиции НАТО, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это отражает общую тенденцию пересмотра подходов рядом европейских государств.

Еще несколько дней назад Рим говорил, что готов поставлять из вооружения для Киева только транспортные средства, а сейчас уже ничего. Помимо итальянцев, свои взгляды пересматривает и Финляндия. Это говорит о том, что та партия войны, которая поддерживается Великобританией, Францией и Германией всячески ослабевает: большинство европейских стран постепенно подстраиваются под Соединенные Штаты, — пояснил Чепа.

Он отметил, что после недавних заявлений главы Белого дома Дональда Трампа об успешных переговорах в Москве можно ожидать дальнейших изменений в позициях европейских лидеров. По мнению депутата, многие страны начнут не только смягчать риторику, но и предпримут шаги по налаживанию двустороннего диалога с Россией.

Рим хочет прекратить спонсировать поставки оружия Киеву, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) и достигнуть скорейшего прекращения конфликта. Ведь он продолжается только благодаря поставкам вооружения. И РФ противостоит не только Украине, но и всем странам НАТО. В случае сокращения таких поставок, конфликт завершится очень быстро, — резюмировал Чепа.

Ранее сообщалось, что Рим целиком пересмотрел политику военной помощи Киеву, отказавшись от нее. Италия стала первой страной в Европе, кто прямо заговорил о нецелесообразности дальнейших поставок оружия Украине.

Италия
Европа
Украина
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки
Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.