Италия меняет стратегию по Украине на фоне ослабления единой позиции НАТО, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это отражает общую тенденцию пересмотра подходов рядом европейских государств.

Еще несколько дней назад Рим говорил, что готов поставлять из вооружения для Киева только транспортные средства, а сейчас уже ничего. Помимо итальянцев, свои взгляды пересматривает и Финляндия. Это говорит о том, что та партия войны, которая поддерживается Великобританией, Францией и Германией всячески ослабевает: большинство европейских стран постепенно подстраиваются под Соединенные Штаты, — пояснил Чепа.

Он отметил, что после недавних заявлений главы Белого дома Дональда Трампа об успешных переговорах в Москве можно ожидать дальнейших изменений в позициях европейских лидеров. По мнению депутата, многие страны начнут не только смягчать риторику, но и предпримут шаги по налаживанию двустороннего диалога с Россией.

Рим хочет прекратить спонсировать поставки оружия Киеву, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) и достигнуть скорейшего прекращения конфликта. Ведь он продолжается только благодаря поставкам вооружения. И РФ противостоит не только Украине, но и всем странам НАТО. В случае сокращения таких поставок, конфликт завершится очень быстро, — резюмировал Чепа.

Ранее сообщалось, что Рим целиком пересмотрел политику военной помощи Киеву, отказавшись от нее. Италия стала первой страной в Европе, кто прямо заговорил о нецелесообразности дальнейших поставок оружия Украине.