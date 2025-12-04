Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:33

Эксперт ЦБ рассказала, как вернуть ошибочный перевод

Экономист Львова: средства можно вернуть при переводе по номеру карты или счета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Банковскую операцию можно отменить в течение нескольких часов при переводе по номеру счета или карты, рассказала «Финансам Mail» эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова. Она отметила, что при переводе по номеру телефона средства поступают на счет другого человека мгновенно.

Эксперт также посоветовала связаться с получателем и попросить вернуть средства, если деньги уже поступили на счет. Она подчеркнула, что в случае отказа можно обратиться в суд.

Львова рассказала, что по Гражданскому кодексу ошибочное получение чужих денег считается необоснованным обогащением. По ее словам, также можно обратиться в службу поддержки банка, чтобы получить более четкие инструкции.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что комиссию на переводы между родственниками необходимо отменить. Он обратился с инициативой к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

