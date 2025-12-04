Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 11:28

Появились новые подробности громкого дела Долиной

ВС: материалы дела о продаже квартиры Долиной были переданы судье

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Материалы гражданского дела, связанного с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, поступили на рассмотрение к одному из судей Верховного суда России, сообщили ТАСС в ВС. К процессу привлечены третьи лица, среди них — осужденная за мошенничество Анжела Цырульникова.

Дело передали судье. Среди третьих лиц по делу — осужденная ранее по уголовному делу о хищении у Ларисы Долиной Анжела Цырульникова, [находящаяся] в СИЗО № 1 УФСИН России по Москве, — говорится в сообщении.

Ранее председатель коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов говорил, что запрос материалов дела о продаже квартиры Долиной Верховным судом РФ — это положительный сигнал. По его мнению, это может указывать на существенный интерес высшей судебной инстанции и на возможные нарушения в принятых решениях.

До этого депутат Анатолий Аксаков отмечал, что ведение «периода охлаждения» для сделок с недвижимостью может стать эффективной мерой против мошеннических схем, подобных истории с Долиной. Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить защите наиболее уязвимых граждан.

