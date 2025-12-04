Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путин напомнил, что перестал ездить на саммиты G8 еще до 2014 года

Перед началом саммита G8. Владимир Путин с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, 2013 год Перед началом саммита G8. Владимир Путин с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, 2013 год Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в определенный момент перестал ездить на саммиты G8. По словам главы государства, которые передает India Today, причины не были связаны с ситуацией, происходящей на Украине, поскольку он отказался от поездок еще до 2014 года. При этом глава государства не стал уточнять своих мотивов.

Но я повторяю еще раз, в какой-то момент я просто перестал к ним ездить, и это было не связано с ситуацией на Украине. Это было связано с другими событиями, я сейчас не буду вдаваться в детали, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в «Большую восьмерку». По информации британских журналистов, не уточняется, какие именно страны поддержали это решение.

Позже политолог и руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров заявил, что России незачем присоединяться к покрывшейся пылью «Большой семерке», поскольку этот формат утратил свою значимость на мировой арене. По его словам, Запад пытается использовать эту площадку исключительно для продвижения собственных интересов.

