Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 15:01

Курганский подросток передавал Киеву данные о россиянах за $30

В Курганской области задержали подростка по подозрению в госизмене

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Курганской области задержали 17-летнего подростка по подозрению в государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. По данным ведомства, юноша по своей инициативе установил контакт с украинской стороной и согласился собирать и передавать данные о местных жителях. За выполнение задания он получил всего $30 (2,3 тыс. рублей). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

УФСБ России по Курганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), задержан 17-летний местный житель. <...> Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело, задержанный находится под стражей, — говорится в сообщении.

Как уточнили в курганском УФСБ, подросток переписывался в Telegram с представителем украинской террористической организации, подконтрольной СБУ. По версии следствия, он сам выразил готовность содействовать Киеву и выполнять задания против безопасности РФ.

В частности, юноша размещал на улицах Кургана надписи с призывом вступать в террористическую организацию, а также снимал на камеру автомобили с символикой СВО и отправлял их куратору. По версии ФСБ, подозреваемый осознавал, что его задачей был сбор данных о местных жителях, поддерживающих военную операцию. Он также отдавал себе отчет в том, что противник использовал полученную информацию для поджога этих машин.

Ранее ФСБ России обнародовала видео с последствиями ликвидации агента украинского ГУР, готовившего теракт против российского офицера в Крыму. На опубликованных кадрах можно увидеть предмет, напоминающий гранату. Спецслужбы также показали момент извлечения взрывного устройства из-под автомобиля.

подростки
дети
Украина
СБУ
ФСБ
госизмены
задержания
