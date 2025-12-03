Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 15:15

Алебастр не застынет, где не надо: проверенный метод разведения гипса

Как развести алебастр быстро, чтобы он не застыл в ведре Как развести алебастр быстро, чтобы он не застыл в ведре Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если задумали ремонт и нужно заделать трещины, закрепить подрозетники или выровнять стены, важно знать, как развести алебастр быстро. Этот материал незаменим при работах в квартире и саду: им ремонтируют садовые фигуры, закрепляют столбики и обрабатывают небольшие участки перед финишной отделкой. Однако алебастр капризен: он схватывается за 5–7 минут, и если замешать слишком много, остатки придется выбросить, причем нередко приходится делать это вместе с емкостью, где застыла масса.​

Подготовка к работе

Выбирайте мягкую резиновую емкость или разрезанный пополам мячик — из такой «посуды» застывшие остатки легко удаляются. Подойдет даже плотный полиэтиленовый пакет. Готовьте холодную воду и отмеряйте небольшие порции: на 1 кг алебастра нужно 0,5–0,65 л воды.

Как развести алебастр быстро: пошаговая инструкция

Налейте в емкость холодную воду, затем аккуратно всыпьте сухой алебастр — именно в таком порядке, а не наоборот. Быстро перемешайте смесь дрелью с насадкой-миксером или шпателем до консистенции густой сметаны без комков. Сразу приступайте к работе, не допуская перерывов.

Как замедлить застывание

Чтобы развести алебастр быстро, но при этом получить больше времени на работу, добавьте в воду немного лимонной кислоты: 2,5 мл на 5 л воды. Также подойдет обойный клей или столярный клей (2% от веса смеси). Эти добавки продлят «жизнь» раствора до 15–20 минут, давая возможность работать без спешки.

Главный совет

Теперь вы знаете, как развести алебастр быстро и без потерь материала. Замешивайте его маленькими порциями, которые успеете использовать за 5 минут. Сразу после работы тщательно отмывайте инструменты холодной водой — в горячей остатки схватятся мгновенно. Не пытайтесь разбавить загустевший раствор: лучше выбросить его и приготовить свежий.

