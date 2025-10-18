Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:49

Как подключить двойную розетку с заземлением — просто о сложном

Как подключить двойную розетку вместо одинарной: схема и безопасность Как подключить двойную розетку вместо одинарной: схема и безопасность Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одинарная розетка рассчитана на один прибор, а двойная позволяет подключить два устройства в одном месте. Это удобно, когда рядом стоят телевизор и зарядка или чайник и миксер. Замена одинарной розетки на двойную — практичное решение, особенно на кухне или в гостиной.

Почему выбирают двойную розетку

Двойная розетка экономит место и исключает нужду в удлинителях. Она подходит для комнат с высокой нагрузкой от техники. Механизм современных моделей рассчитан на ток до 16 А, что безопасно при правильном монтаже. Главное — соблюдать правила электробезопасности.

Как подключить двойную розетку вместо одинарной: пошагово

Перед началом работ отключите электричество в щитке. Проверьте отсутствие напряжения индикаторной отверткой. Снимите крышку старой розетки и ослабьте крепления. Аккуратно извлеките механизм, не повреждая провода.

Как подключить двойную розетку с заземлением — просто о сложном Как подключить двойную розетку с заземлением — просто о сложном Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверьте состояние проводов: зачистите концы на 10–12 мм, если нужно. Фазный провод (обычно коричневый) подключите к клемме L, нулевой (синий) — к N, заземление (желто-зеленый) — к PE. На большинстве розеток эти контакты обозначены.

Убедитесь, что фаза и ноль не попали на одну клемму — это вызовет короткое замыкание. Затяните винты плотно, но без перетяжки. Установите механизм в подрозетник, закрепите лапками или винтами, затем прикрутите декоративную панель.

Безопасность превыше всего

Работайте только при отключенном питании. Используйте инструмент с изолированными ручками. Не оставляйте оголенных проводов. После подключения включите автомат и проверьте работу розетки.

Теперь вы знаете, как подключить двойную розетку безопасно и правильно. Эта простая модернизация сделает ваш дом удобнее. Если сомневаетесь — доверьте монтаж электрику.

