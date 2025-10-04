Зарядка в розетке может обернуться пожаром и серьезными тратами: главные советы от экспертов

Не оставляйте зарядные устройства в розетке, ведь вы подвергаете опасность себя и соседей. Такая привычка может привести к серьезным последствиям.

Постоянное подключение зарядника создает пожарную опасность, особенно если речь идет о недорогих моделях. При скачках напряжения устройство перегревается и загорается.

При этом в розетке зарядное устройство быстрее изнашивается, и снижается его эффективность, что приводит к поломке. Кроме того, даже в режиме ожидания устройство потребляет электроэнергию, что отражается на счетах за электричество.

Специалисты советуют всегда отключать зарядные устройства после использования. Это обеспечит безопасность, продлит срок службы оборудования и поможет сэкономить на электричестве.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что наиболее частые случаи воспламенения и взрывов мобильных телефонов связаны с использованием дешевых некачественных гаджетов. По его словам, основным фактором риска является перегрев устройства, который может привести к возгоранию аккумулятора.