Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Московскому «Локомотиву» будет тяжело найти замену полузащитнику Дмитрию Баринову, заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев. Он отметил, что игрок является очень хорошим, зрелым и грамотным.

Переход Баринова в ЦСКА? Я только за, двумя руками и двумя ногами. Хороший футболист, интересный. Голова у него сообразительная. Еще пару-тройку лет может поиграть на приличном уровне. «Локомотиву» будет очень сложно найти ему замену — футболисты такого класса, как Баринов, на дороге не валяются, — сказал Пономарев.

Ранее сообщалось, что футболист принял решение перейти в ЦСКА. 29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. Теперь «Локомотив» или зимой продаст капитана, или он бесплатно уйдет из команды через полгода. В конце декабря футболист железнодорожников сможет заключить с любым клубом соглашение, которое вступит в силу в июне следующего года.

Действующий контракт Баринова рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 23 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач. Баринов провел за «Локомотив» 273 матча, набрал «13+27» по системе «гол + пас».