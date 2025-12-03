Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 15:30

Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Экс-защитник сборной СССР Пономарев поддержал переход Баринова в ЦСКА

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Московскому «Локомотиву» будет тяжело найти замену полузащитнику Дмитрию Баринову, заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев. Он отметил, что игрок является очень хорошим, зрелым и грамотным.

Переход Баринова в ЦСКА? Я только за, двумя руками и двумя ногами. Хороший футболист, интересный. Голова у него сообразительная. Еще пару-тройку лет может поиграть на приличном уровне. «Локомотиву» будет очень сложно найти ему замену — футболисты такого класса, как Баринов, на дороге не валяются, — сказал Пономарев.

Ранее сообщалось, что футболист принял решение перейти в ЦСКА. 29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. Теперь «Локомотив» или зимой продаст капитана, или он бесплатно уйдет из команды через полгода. В конце декабря футболист железнодорожников сможет заключить с любым клубом соглашение, которое вступит в силу в июне следующего года.

Действующий контракт Баринова рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 23 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач. Баринов провел за «Локомотив» 273 матча, набрал «13+27» по системе «гол + пас».

футбол
РПЛ
Локомотив
ЦСКА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал, как получить компенсацию за отмену авиарейса
Корстин заявила, что не жалеет о выборе сборной России вместо Франции
«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах
«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России
На Западе позабавились над евролидерами, чьи «уши горели» после речи Путина
Презерватив не спас россиянку от беременности
Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников
Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере
Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян
На Украине внесли ясность о причастных к убийству сына заммэра Харькова
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам
Голливудский актер заявил, что горд быть русским
В Госдуме ответили, кто должен регулировать проблемы с бездомными животными
Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок
Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф
Миронов перечислил главные условия для подписания мира с Украиной
Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Суд принял решение по подозреваемому в убийстве девушки в апарт-отеле
Не просто зять: почему Трамп доверяет Кушнеру самые деликатные вопросы
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.