Европейский туроператор отменил рейс в Финляндию из-за невыпавшего снега

Туроператор TUI отменил первый рождественский чартерный рейс из Великобритании в Финляндию из-за отсутствия снега, сообщает Kainuun Sanomat. Планировалось, что первым чартером в Каяани прибудут восемь туристов.

Запланированный на 3 декабря рейс из Манчестера в Каяани должен был стать первым в этом сезоне. Отмене помешала неподходящая погода, из-за которой мероприятие «не удалось бы организовать». Теперь туроператоры надеются, что этот рейс останется единственным отмененным в рождественском сезоне.

Ранее около 1,5 тыс. российских туристов оказались на Кубе в разгар эпидемии лихорадок чикунгунья и денге, от которых уже погибли не менее 33 человек, а общее число заболевших превысило 38 тыс. Российское посольство рекомендовало гражданам соблюдать повышенные меры предосторожности и использовать репелленты.

До этого британский турист Майкл Грейли скончался на Кипре после обращения в больницу с судорогой в ноге. В ходе повторного вскрытия уже в Великобритании выяснилось, что у тела отсутствует сердце, из-за чего установить точную причину смерти стало невозможно. При этом кипрские медики ранее не предоставили официального заключения.