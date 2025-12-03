На Украине задержали причастных к убийству сына заммэра Харькова

Украинская полиция подтвердила задержание двух человек, которых подозревают в причастности к убийству сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина, передает «РБК-Украина». Сейчас задержанных проверяют на причастность к смерти молодого человека в Вене.

Инцидент произошел в конце ноября, когда в австрийской столице был обнаружен сгоревший автомобиль с телом 21-летнего юноши. Позднее выяснилось, что убитым оказался сын чиновника Данил Кузьмин. Причиной убийства мог стать неурегулированный финансовый долг.

Австрийская полиция квалифицирует произошедшее как насильственную смерть. По предварительной версии, потерпевшего могли избить, а затем поместить в автомобиль и поджечь.

Ранее Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали бывшего руководителя партии «Гарант» Валерия Токаря за торговлю депутатскими мандатами. Политсилу аннулировали в октябре 2025 года из-за подделки документов. Политику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.