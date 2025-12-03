Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян Юрист Палюлин: до истечения срока вклада ФНС не может списать с него долги

ФНС не может списать налоговый долг напрямую с депозитного счета, пока действует договор вклада, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин. Это правило, изначально прописанное для бизнеса, в полной мере распространяется и на вклады физлиц. Налоговая получит доступ к этим деньгам лишь в тот момент, когда истечет срок депозита, уточнил юрист.

Прямое списание с действующего, незакрытого вклада невозможно. Однако налоговая инспекция вправе дать банку поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет налогоплательщика сразу после истечения срока действия договора банковского вклада. Уже с текущего счета эти средства будут списаны в счет погашения налоговой недоимки, — сказал Палюлин.

Как сообщалось ранее, с 1 ноября ФНС получила право на внесудебное списание средств со счетов граждан для погашения налоговых задолженностей, Это коснется долгов за налоги на имущество, транспорт и землю, а также НДФЛ. Перед тем как взыскать задолженность, налоговая направит соответствующее уведомление. Его можно будет обжаловать в течение 30 дней.