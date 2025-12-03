Корстин заявила, что не жалеет о выборе сборной России вместо Франции

Двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала, что не жалеет о том, что выбрала сборную России вместо Франции в 2000 году. Она отметила, что на тот момент молодой российской команде лишь предстояло делать шаги к успеху.

Когда мы встречались с Францией, я играла практически против своей бывшей команды, в которой выступала пять лет. «Бурж» считался базовым клубом для сборной. В тот момент сборная России была очень молодой, находилась в начале пути, многие девчонки только начинали свою карьеру в сборной. А Франция была опытная и возрастная. Они были на пике, а нам еще предстояло делать шаги к успеху. Не было сожаления, я знала, что все впереди. Потом уже мы их обыгрывали, — заявила Корстин.

Ранее Корстин рассказала о жизни в США и периоде выступлений в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Она отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.

До этого она рассказала, как в начале карьеры отказалась от предложения сборной Франции. Тогда, по словам Корстин, она поняла, что хочет выступать за национальную сборную России.