03 декабря 2025 в 15:58

«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах

Физиогномист Воеводин: Уиткофф умеет вести переговоры, чтобы всем было комфортно

Фото: kremlin.ru
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф умеет вести переговоры, создавая комфортные условия для всех сторон, заявил NEWS.ru физиогномист Олег Воеводин. По его словам, представитель американской переговорной делегации готов к диалогу и может адаптироваться к любому повороту событий.

На кадрах со встречи делегаций РФ и США отчетливо видно, что Уиткофф готов к переговорам и открыт к диалогу, а не монологу. Он смотрит на жизнь широко и понимает, что все меняется, при этом умеет адаптироваться к любой ситуации. Это человек, который действительно умеет выстраивать мосты и политику так, чтобы всем было выгодно и комфортно. Он ответственен и в своем деле, безусловно, на своем месте. Уиткофф умеет выслушать людей и делать так, чтобы в итоге всем было хорошо, — сказал Воеводин.

Эксперт не исключил, что Уиткофф готов к любому исходу в рамках переговорного процесса по конфликту на Украине. По его словам, спецпосланник Трампа также любит думать и анализировать.

Ранее директор ресторана Savva Максим Романцев сообщил, что Уиткофф угостился рыбными и мясными закусками во время визита в Москву. По его словам, политику подали посикунчики с крабом — уральские жареные пирожки.

