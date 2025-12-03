«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф умеет вести переговоры, создавая комфортные условия для всех сторон, заявил NEWS.ru физиогномист Олег Воеводин. По его словам, представитель американской переговорной делегации готов к диалогу и может адаптироваться к любому повороту событий.

На кадрах со встречи делегаций РФ и США отчетливо видно, что Уиткофф готов к переговорам и открыт к диалогу, а не монологу. Он смотрит на жизнь широко и понимает, что все меняется, при этом умеет адаптироваться к любой ситуации. Это человек, который действительно умеет выстраивать мосты и политику так, чтобы всем было выгодно и комфортно. Он ответственен и в своем деле, безусловно, на своем месте. Уиткофф умеет выслушать людей и делать так, чтобы в итоге всем было хорошо, — сказал Воеводин.

Эксперт не исключил, что Уиткофф готов к любому исходу в рамках переговорного процесса по конфликту на Украине. По его словам, спецпосланник Трампа также любит думать и анализировать.

Ранее директор ресторана Savva Максим Романцев сообщил, что Уиткофф угостился рыбными и мясными закусками во время визита в Москву. По его словам, политику подали посикунчики с крабом — уральские жареные пирожки.