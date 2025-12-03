Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам Интерес бизнеса к новогодним корпоративам снизился на 30%

Интерес российского бизнеса к новогодним корпоративам снизился на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсант». По данным ивент-агентств, компании урезают бюджеты на праздничные мероприятия и пересматривают формат из-за экономической неопределенности.

Креативный директор MICE-агентства «Аэроклуб Тур» Александр Пилия рассказал, что падает как число запросов, так и бюджеты на организацию мероприятий. По его словам, многие клиенты испытывают финансовые трудности. MICE-директор IBC Corporate Travel Ольга Степаненко уточнила, что у некоторых компаний бюджеты на подобные мероприятия вовсе исчерпаны. Особенно это касается госсектора, а также химико-биологической и фармацевтической отраслей. Гендиректор Avantage Event Project Лилия Федорова добавила, что растет число запросов на проведение корпоративов в январе.

Агентства также фиксируют сокращение масштабов мероприятий: если ранее праздники собирали до тысячи сотрудников, сейчас их проводят для 100–200 человек. Чтобы сэкономить, компании возвращаются к формату капустников и отказываются от приглашения профессиональных артистов в пользу самодеятельности.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что новогодние праздники в России в предстоящем году продлятся 12 дней. Первым официальным выходным станет 31 декабря.