Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 15:44

Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам

Интерес бизнеса к новогодним корпоративам снизился на 30%

Читайте нас в Дзен

Интерес российского бизнеса к новогодним корпоративам снизился на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсант». По данным ивент-агентств, компании урезают бюджеты на праздничные мероприятия и пересматривают формат из-за экономической неопределенности.

Креативный директор MICE-агентства «Аэроклуб Тур» Александр Пилия рассказал, что падает как число запросов, так и бюджеты на организацию мероприятий. По его словам, многие клиенты испытывают финансовые трудности. MICE-директор IBC Corporate Travel Ольга Степаненко уточнила, что у некоторых компаний бюджеты на подобные мероприятия вовсе исчерпаны. Особенно это касается госсектора, а также химико-биологической и фармацевтической отраслей. Гендиректор Avantage Event Project Лилия Федорова добавила, что растет число запросов на проведение корпоративов в январе.

Агентства также фиксируют сокращение масштабов мероприятий: если ранее праздники собирали до тысячи сотрудников, сейчас их проводят для 100–200 человек. Чтобы сэкономить, компании возвращаются к формату капустников и отказываются от приглашения профессиональных артистов в пользу самодеятельности.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что новогодние праздники в России в предстоящем году продлятся 12 дней. Первым официальным выходным станет 31 декабря.

корпоративы
компании
статистики
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах
«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России
На Западе позабавились над евролидерами, чьи «уши горели» после речи Путина
Презерватив не спас россиянку от беременности
Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников
Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере
Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян
На Украине внесли ясность о причастных к убийству сына заммэра Харькова
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам
Голливудский актер заявил, что горд быть русским
В Госдуме ответили, кто должен регулировать проблемы с бездомными животными
Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок
Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф
Миронов перечислил главные условия для подписания мира с Украиной
Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Суд принял решение по подозреваемому в убийстве девушки в апарт-отеле
Не просто зять: почему Трамп доверяет Кушнеру самые деликатные вопросы
Стало известно, как укрепляется экономика Ближнего Востока
«Произошел надлом»: в Госдуме оценили психологическое состояние ВСУ
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.