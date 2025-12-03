Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 15:49

Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере

Корстин назвала Олимпийские игры пиком спортивной карьеры

Илона Корстин Илона Корстин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru назвала Олимпийские игры главным достижением своей спортивной карьеры. Она отметила, что это особые соревнования, на которых чувствуешь дополнительную ответственность.

Мы трижды были на ОИ, два раза брали бронзовые награды. Наверное, когда ты попадаешь на Олимпийские игры и берешь медаль, — это пик карьеры. Это особые соревнования. Представляешь страну, чувствуешь дополнительную ответственность и патриотизм. Помню, как мы стояли на пьедестале и рыдали, но нас переполняло чувство радости. С другой стороны, есть достижения на чемпионатах мира: две серебряных медали и победа над американками. После нас их никто не обыгрывал, — заявила Корстин.

Ранее Корстин рассказала о жизни в США и периоде выступлений в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Она отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.

До этого она рассказала, как в начале карьеры отказалась от предложения сборной Франции. Она заявила, что поняла, что хочет выступать за национальную сборную России.

