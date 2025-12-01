Финн потребовал компенсировать расходы на дорогу до работы в миллионы евро

Житель Финляндии заявил о расходах на дорогу до работы в размере почти €13 млн (более 1,1 млрд рублей), сообщает газета Aamulehti. Мужчина из муниципалитета Лемпяаля подал соответствующую налоговую декларацию, сославшись на отсутствие общественного транспорта и необходимость использовать личный автомобиль.

По его расчетам, только за прошлый год транспортные затраты составили €12,85 млн. Представители налоговой службы охарактеризовали эту цифру как «астрономическую», отметив, что она сильно исказила общую статистику по налоговым вычетам в их районе.

Специалисты ведомства провели стандартный пересчет, исходя из действовавшей в 2023 году компенсационной ставки в €0,3 (27,25 рубля) за километр. Они заявили, что для получения такой суммы заявителю пришлось бы ежедневно преодолевать порядка 177 тыс. километров, что является физически невозможным.

Независимо от заявленной суммы, законодательство страны устанавливает предельный размер такого налогового вычета. В итоге мужчине был учтен максимально допустимый лимит в €7 тыс. (635 740 рублей), для достижения которого достаточно было декларировать расходы в размере €7900 (717 478 рублей).

