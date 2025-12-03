Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 15:27

«Произошел надлом»: в Госдуме оценили психологическое состояние ВСУ

Картаполов: у ВСУ упала психологическая устойчивость из-за наступления России

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

У солдат ВСУ упал моральный дух из-за активного наступления российских военных, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, задача армии РФ сейчас — наращивать давление, чтобы противник сломался и цели СВО были достигнуты.

У ВСУ серьезные проблемы. И я разговаривал с ребятами, с командирами, и они мне подтверждают, что психологическая и боевая устойчивость противника стала совсем не такая, какая была еще полгода назад. То есть надлом этот, он произошел из сознания нашего врага, — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что бригада Вооруженных сил Украины осталась на позициях в районе Андреевки Сумской области без средств связи и лекарственных препаратов в результате ударов российской армии. По словам источников, речь идет о 158-й отдельной механизированной бригаде.

До этого в силовых структурах РФ рассказали, что половина штурмовой группы 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины ликвидирована в районе Алексеевки. Речь идет о результатах контратаки ВСУ под Сумами.

ВСУ
СВО
Андрей Картаполов
психология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Совместными усилиями»: в ГД высказались о сроках запрета на продажу вейпов
Ставки на билеты на «Щелкунчика» в Большом театре выросли вдвое
Юрист рассказал, как получить компенсацию за отмену авиарейса
Корстин заявила, что не жалеет о выборе сборной России вместо Франции
«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах
«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России
На Западе позабавились над евролидерами, чьи «уши горели» после речи Путина
Презерватив не спас россиянку от беременности
Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников
Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере
Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян
На Украине задержали причастных к убийству сына заммэра Харькова
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам
Голливудский актер заявил, что горд быть русским
В Госдуме ответили, кто должен регулировать проблемы с бездомными животными
Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок
Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф
Миронов перечислил главные условия для подписания мира с Украиной
Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.