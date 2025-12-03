У солдат ВСУ упал моральный дух из-за активного наступления российских военных, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, задача армии РФ сейчас — наращивать давление, чтобы противник сломался и цели СВО были достигнуты.

У ВСУ серьезные проблемы. И я разговаривал с ребятами, с командирами, и они мне подтверждают, что психологическая и боевая устойчивость противника стала совсем не такая, какая была еще полгода назад. То есть надлом этот, он произошел из сознания нашего врага, — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что бригада Вооруженных сил Украины осталась на позициях в районе Андреевки Сумской области без средств связи и лекарственных препаратов в результате ударов российской армии. По словам источников, речь идет о 158-й отдельной механизированной бригаде.

До этого в силовых структурах РФ рассказали, что половина штурмовой группы 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины ликвидирована в районе Алексеевки. Речь идет о результатах контратаки ВСУ под Сумами.