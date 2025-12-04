Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 10:50

Силовики задержали убийц псковских десантников

СК заявил о задержании трех участников нападения на псковских десантников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Чечне задержаны трое подозреваемых в соучастии в нападении на псковских десантников в 2000 году, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Аресты прошли в рамках уголовного дела о нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Трем фигурантам — гражданам России Рустаму Мурзагишиеву и Илхому Шукурову, а также гражданину Украины, военнослужащему ВСУ Чингизу Савченко — предъявлено обвинение. Они обвиняются в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Их поместили под стражу.

Ранее СМИ писали, что в Екатеринбурге задержан лидер азербайджанской общины Урала Видади Мустафаев. Арест проводили сотрудники полиции совместно с силами спецназа. Согласно предварительной информации, его подозревают в мошенничестве при продаже земельного участка.

До этого в Тульской области был арестован мастер спорта России по смешанным единоборствам Тигран Оганесян. Его задержание связано с делом о создании преступной группировки, в которую, по информации источника, входили его ученики. Мужчину обвиняют в организации банды, занимавшейся разбоем и вымогательством, используя свой статус тренера.

