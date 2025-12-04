Силовики задержали убийц псковских десантников

В Чечне задержаны трое подозреваемых в соучастии в нападении на псковских десантников в 2000 году, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Аресты прошли в рамках уголовного дела о нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Трем фигурантам — гражданам России Рустаму Мурзагишиеву и Илхому Шукурову, а также гражданину Украины, военнослужащему ВСУ Чингизу Савченко — предъявлено обвинение. Они обвиняются в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Их поместили под стражу.

