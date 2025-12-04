«Очень хорошо»: Трамп оценил итоги беседы Путина и Уиткоффа Трамп заявил, что переговоры Путина и Уиткоффа прошли очень хорошо

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что встреча его зятя Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным в Москве прошла очень хорошо. Глава государства выступил на мероприятии в Белом доме. Путин принял американскую делегацию в Кремле 2 декабря.

У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, — сказал Трамп.

Политик также отметил, что пока не готов прогнозировать, какими будут результаты встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом. Он добавил, что в контактах с представителями Украины разрабатывает «нечто хорошее».

Кроме того, Трамп констатировал, что украинское руководство совершило большую ошибку, не заключив сделку по урегулированию конфликта. По его мнению, сейчас обстоятельства сложились не в пользу Киева.

Как заявил сам Путин, предложения по миру на Украине, которые Уиткофф и Кушнер привезли в Москву, основываются на договоренностях, достигнутых по итогам саммита на Аляске. По его словам, данные вопросы уже обсуждались в Анкоридже.