03 декабря 2025 в 16:33

В Госдуме одной фразой унизили Зеленского после визита Уиткоффа в Москву

Депутат Слуцкий: Зеленский недостоин визита Уиткоффа и Кушнера в Киев

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Американская делегация не поехала к президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку он «того не достоин», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии NEWS.ru. По его словам, поездка требует полной внутренней сверки позиций в Белом доме после визита спецпосланника и старшего советника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Несмотря на то что за этим следят миллионы людей в мире, это не значит, что Уиткофф и Кушнер должны подхватиться и пулей лететь к Зеленскому. Он того не достоин, — сказал Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что США должны согласовать все детали переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы у Киева «не осталось контраргументов». В таких условиях Зеленский будет вынужден принять конструктивный подход Москвы и Вашингтона.

Мы все равно придем к миру. И, думаю, быстрее, чем некоторые представители европейской «партии войны» могут себе представить, — заключил парламентарий.

Ранее Зеленский заявил, что ждет от США сигналов после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером. Он также выразил готовность встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.
