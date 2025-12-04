Депутата задержали после нападения собаки на школьницу В Татарстане депутата задержали после нападения собаки на школьницу

Депутата совета Айшинского сельского поселения в Зеленодольском районе Татарстана задержали в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Поводом стало нападение стаи бездомных собак на девятилетнюю девочку.

Как установило следствие, будучи руководителем муниципального департамента ЖКХ, мужчина в январе 2025 года заключил контракт на отлов бездомных животных с благотворительным фондом. Сумма сделки составила 5,3 млн рублей. При этом, согласно версии следствия, он знал, что исполнитель не сможет выполнить взятые обязательства.

В материалах дела отмечается, что подозреваемый не обеспечил должный контроль за исполнением муниципального контракта и не организовал своевременный отлов животных. По мнению следствия, именно это бездействие привело к трагическому инциденту: 28 ноября в поселке Васильево стая бездомных собак напала на несовершеннолетнюю девочку.

В отношении задержанного будет предъявлено официальное обвинение. Следственные органы намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании для него меры пресечения.

Ранее сообщалось, что свора бродячих собак напала на школьника на улице Диагностики в Оренбурге. В управлении Следственного комитета России по Оренбургской области рассказали, что на помощь мальчику подоспел прохожий. В частности, мужчина отогнал животных, благодаря чему ребенок не пострадал.