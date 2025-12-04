Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:04

Американские военные добили выживших после удара по катеру в Карибском море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Американские военные ликвидировали выживших после удара по катеру в Карибском море, сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники. По данным газеты, это произошло 2 сентября. По версии Пентагона, выжившие планировали связаться с наркокартелем для получения помощи.

Как сообщает издание, бывший министр обороны США Ллойд Остин заранее утвердил протокол действий на подобный случай. Согласно плану, если после атаки оставались выжившие, то американские военные должны были оценить их состояние. Если бы люди не оказывали сопротивления, их могли спасти. Однако любые попытки выживших установить связь с наркокартелями автоматически расценивались как враждебные и вели к их ликвидации.

После удара 2 сентября на катере осталось двое выживших. Когда один из них по рации запросил помощь, командовавший операцией адмирал Фрэнк Брэдли отдал приказ нанести повторный удар, в результате которого оба были убиты.

Ранее сообщалось, что операция Соединенных Штатов против судов наркоторговцев у берегов Венесуэлы поставила под угрозу рыболовную отрасль и туризм в Карибском бассейне. Местные рыбаки боятся оказаться под ударом американских военных и перестают выходить в открытое море ночью. Промысловики из Тринидада и Тобаго уже почти не уходят далеко от побережья.

США
картели
Карибское море
удары
атаки
Ллойд Остин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки
Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.