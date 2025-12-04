Американские военные добили выживших после удара по катеру в Карибском море

Американские военные ликвидировали выживших после удара по катеру в Карибском море, сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники. По данным газеты, это произошло 2 сентября. По версии Пентагона, выжившие планировали связаться с наркокартелем для получения помощи.

Как сообщает издание, бывший министр обороны США Ллойд Остин заранее утвердил протокол действий на подобный случай. Согласно плану, если после атаки оставались выжившие, то американские военные должны были оценить их состояние. Если бы люди не оказывали сопротивления, их могли спасти. Однако любые попытки выживших установить связь с наркокартелями автоматически расценивались как враждебные и вели к их ликвидации.

После удара 2 сентября на катере осталось двое выживших. Когда один из них по рации запросил помощь, командовавший операцией адмирал Фрэнк Брэдли отдал приказ нанести повторный удар, в результате которого оба были убиты.

Ранее сообщалось, что операция Соединенных Штатов против судов наркоторговцев у берегов Венесуэлы поставила под угрозу рыболовную отрасль и туризм в Карибском бассейне. Местные рыбаки боятся оказаться под ударом американских военных и перестают выходить в открытое море ночью. Промысловики из Тринидада и Тобаго уже почти не уходят далеко от побережья.