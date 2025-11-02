Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:32

Мэр решил бросить вызов картелю и был убит

В Мексике убили продвигавшего борьбу с наркотиками мэра Уруапана Мансо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо погиб в результате вооруженного нападения, пишет El País. Позже правоохранители задержали двух подозреваемых и ликвидировали еще одного нападавшего.

Инцидент произошел на городской площади во время празднования Дня мертвых. 40-летний Мансо только что завершил торжественную речь на фестивале свечей, который является ключевым событием для Уруапана, когда прозвучало не менее пяти выстрелов. Чиновник скончался в медицинском учреждении от полученных ранений.

Мэр активно противостоял картелю Нового поколения Халиско (CJNG) — одной из самых молодых и быстро развивающихся преступных организаций Мексики. В августе правоохранительные органы задержали предполагаемого лидера местного отделения группировки Рене Бельмонте по прозвищу Рино. После этого ареста Мансо повторно обратился к властям штата и федерального уровня с запросом о дополнительной поддержке.

Ранее вооруженные силы США уничтожили катер, перевозивший наркотики в международных водах возле побережья Венесуэлы. Судно направлялось для организации поставок запрещенных веществ американскому населению. Власти США утверждают, что катер также имел связи с террористическими группировками, а на его борту находилось значительное количество наркотиков. Согласно данным американской разведки, четверо людей на борту являлись членами наркокартеля.

Мексика
убийства
мэры
картели
