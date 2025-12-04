В российском регионе 14-летнюю девочку использовали для вымогательства В Мордовии задержали вовлекших в преступную схему 14‑летнюю девочку вымогателей

В Саранске трое мужчин шантажировали 42-летнего местного жителя, используя для этого 14-летнюю девочку, сообщает региональное управление МВД. Они хотели получить от своей жертвы 500 тыс. рублей.

Сначала несовершеннолетняя девочка предложила потерпевшему провести время вместе в городской сауне, на что он согласился. После того как они оказались на месте, в помещение ворвались трое вымогателей. Они представились сотрудниками полиции и под угрозой возбуждения уголовного дела за развратные действия с подростком потребовали от мужчины крупную сумму денег. Все трое подозреваемых были установлены и задержаны. Теперь их ожидает следствие и суд.

Ранее заместитель начальника следственного отдела ОП «Ленинский» УМВД Челябинска была обвинена в вымогательстве 8 млн рублей. Женщина также фигурирует в деле о покровительстве организованной преступной группировке. Суд арестовал подозреваемую.

До этого в Апатитах Мурманской области было завершено расследование уголовного дела в отношении двух девушек 24 и 19 лет. Они обвиняются в похищении случайной прохожей, избиении ее и вымогательстве 16 тыс. рублей, а также в краже мобильного телефона. Фигурантки полностью признали свою вину и компенсировали причиненный потерпевшей ущерб.