Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:09

В российском регионе 14-летнюю девочку использовали для вымогательства

В Мордовии задержали вовлекших в преступную схему 14‑летнюю девочку вымогателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Саранске трое мужчин шантажировали 42-летнего местного жителя, используя для этого 14-летнюю девочку, сообщает региональное управление МВД. Они хотели получить от своей жертвы 500 тыс. рублей.

Сначала несовершеннолетняя девочка предложила потерпевшему провести время вместе в городской сауне, на что он согласился. После того как они оказались на месте, в помещение ворвались трое вымогателей. Они представились сотрудниками полиции и под угрозой возбуждения уголовного дела за развратные действия с подростком потребовали от мужчины крупную сумму денег. Все трое подозреваемых были установлены и задержаны. Теперь их ожидает следствие и суд.

Ранее заместитель начальника следственного отдела ОП «Ленинский» УМВД Челябинска была обвинена в вымогательстве 8 млн рублей. Женщина также фигурирует в деле о покровительстве организованной преступной группировке. Суд арестовал подозреваемую.

До этого в Апатитах Мурманской области было завершено расследование уголовного дела в отношении двух девушек 24 и 19 лет. Они обвиняются в похищении случайной прохожей, избиении ее и вымогательстве 16 тыс. рублей, а также в краже мобильного телефона. Фигурантки полностью признали свою вину и компенсировали причиненный потерпевшей ущерб.

МВД
подростки
несовершеннолетние
Мордовия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Исусу Христосу вынесли неожиданный приговор
Стало известно, на сколько подорожают коньки в 2026 году
Матвиенко призвала говорить правду о подвиге народа в борьбе с нацизмом
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.