09 сентября 2025 в 12:56

В Апатитах две девушки похитили прохожую и вымогали у нее 16 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Апатитах Мурманской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух девушек 24 и 19 лет, которые похитили прохожую, а после стали избивать, вымогая 16 тыс. рублей, сообщает региональное СУ СК России. По его данным, у пострадавшей также отобрали мобильный телефон.

Посадили потерпевшую 2005 года рождения в автомобиль своего знакомого, где нанесли ей множество ударов по голове и телу. Привезя девушку в один из гаражных кооперативов в Апатитах, обвиняемые вновь избили ее и потребовали передать денежные средства в сумме 16 тыс. рублей и отпустили только после написания ею долговой расписки, — говорится в сообщении.

Фигурантки полностью признали свою вину и возместили причиненный девушке ущерб. Все материалы направили в суд для вынесения приговора. Уголовное дело в отношении водителя машины было приостановлено в связи с его отбытием в зону СВО.

Ранее в Гатчинском районе задержали гражданина Таджикистана за попытку похитить 11-летнего мальчика в поселке Вырица. Конфликт начался со словесной ссоры детей, после чего иностранец схватил мальчика и попытался увести к машине. Очевидцы освободили ребенка и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

Россия
Мурманская область
похищения
избиения
грабежи
вымогательства
