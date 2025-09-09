В Апатитах две девушки похитили прохожую и вымогали у нее 16 тысяч рублей

В Апатитах Мурманской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух девушек 24 и 19 лет, которые похитили прохожую, а после стали избивать, вымогая 16 тыс. рублей, сообщает региональное СУ СК России. По его данным, у пострадавшей также отобрали мобильный телефон.

Посадили потерпевшую 2005 года рождения в автомобиль своего знакомого, где нанесли ей множество ударов по голове и телу. Привезя девушку в один из гаражных кооперативов в Апатитах, обвиняемые вновь избили ее и потребовали передать денежные средства в сумме 16 тыс. рублей и отпустили только после написания ею долговой расписки, — говорится в сообщении.

Фигурантки полностью признали свою вину и возместили причиненный девушке ущерб. Все материалы направили в суд для вынесения приговора. Уголовное дело в отношении водителя машины было приостановлено в связи с его отбытием в зону СВО.

