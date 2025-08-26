Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом

В Гатчинском районе Ленинградской области полицейские задержали 29-летнего гражданина Таджикистана по подозрению в попытке похищения 11-летнего мальчика, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на ГУ МВД России. Инцидент случился в поселке Вырица. В полицию обратился 42-летний отец пострадавшего ребенка.

По предварительным данным, между потерпевшим мальчиком и другими детьми произошел словесный конфликт. В ситуацию вмешался подсобный рабочий — отец некоторых участников ссоры. Иностранец схватил мальчика за одежду и попытался силой увести его к припаркованному автомобилю.

На крики ребенка прибежали очевидцы. Они помогли мальчику отбиться от мигранта и вызвали полицию. В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина содержится под стражей.

Ранее в Ростове-на-Дону местные жители задержали и приковали к дереву мужчину, который пытался похитить девочку. Злоумышленник попытался затолкать ребенка в авто, но несовершеннолетняя вырвалась и забежала в ближайший супермаркет.