26 августа 2025 в 12:28

Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гатчинском районе Ленинградской области полицейские задержали 29-летнего гражданина Таджикистана по подозрению в попытке похищения 11-летнего мальчика, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на ГУ МВД России. Инцидент случился в поселке Вырица. В полицию обратился 42-летний отец пострадавшего ребенка.

По предварительным данным, между потерпевшим мальчиком и другими детьми произошел словесный конфликт. В ситуацию вмешался подсобный рабочий — отец некоторых участников ссоры. Иностранец схватил мальчика за одежду и попытался силой увести его к припаркованному автомобилю.

На крики ребенка прибежали очевидцы. Они помогли мальчику отбиться от мигранта и вызвали полицию. В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина содержится под стражей.

Ранее в Ростове-на-Дону местные жители задержали и приковали к дереву мужчину, который пытался похитить девочку. Злоумышленник попытался затолкать ребенка в авто, но несовершеннолетняя вырвалась и забежала в ближайший супермаркет.

регионы
похищения
дети
мигранты
