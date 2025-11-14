Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 16:54

В Челябинске следователя полиции арестовали по делу о вымогательстве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» УМВД России по Челябинску вымогала 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Женщина также проходит по делу о покровительстве ОПГ. Суд арестовал подозреваемую, задержанную ФСБ.

По ходатайству следователя СК России в отношении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Ленинский» СУ УМВД России по Челябинску. <…> Центральным районным судом Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 января 2026 года, — говорится в сообщении.

Ранее четверо жителей Челябинска отправились в СИЗО за вымогательство 8 млн рублей и похищение человека. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке Росгвардии.

Следствие установило, что в период с февраля по сентябрь этого года местные жители в возрасте от 26 до 33 лет, действуя группой по предварительному сговору и применяя насилие, постоянно требовали у 22-летнего мужчины передачу 8 млн рублей. Кроме того, в мае текущего года фигуранты требовали 8 млн рублей у матери потерпевшего — 48-летней женщины.

