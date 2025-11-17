Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 01:31

США столкнулись с последствиями из-за санкций Запада против России

Bloomberg: западные санкции против России привели к росту цен на топливо в США

Конгресс США в Вашингтоне Конгресс США в Вашингтоне Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Введение санкционных ограничений западных стран против России оказало непосредственное влияние на рост стоимости топлива в Соединенных Штатах, указали авторы агентства Bloomberg. Из глобальной цепочки поставок выбыли миллионы баррелей дизельного топлива и бензина, что неизбежно привело к поднятию цен для конечных потребителей.

На данный момент на мировом рынке энергоносителей наблюдается значительный дефицит. Дополнительное давление оказывают плановые и аварийные отключения на ключевых нефтеперерабатывающих мощностях в азиатском и африканском регионах, а также регулярные остановки производств в Европе и Соединенных Штатах.

В публикации также отмечается влияние атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру на глобальные энергорынки. Ситуация, по мнению аналитиков, еще больше усложнится после ввода в январе 2026 года полного запрета Европейского союза на импорт российской нефтепродукции.

Ранее сообщалось, что политику полного отказа от российского газа проводят марионеточные правительства, не заботящиеся о благосостоянии своего народа. Такие действия негативно сказываются на уровне жизни в европейских странах.

санкции
бензин
США
влияние
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан ответил на предложение забрать Закарпатье у Украины
США столкнулись с последствиями из-за санкций Запада против России
В Венгрии раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию
Названа предварительная причина убийства мальчика в Балашихе
«Больно смотреть»: что знаменитости говорят о «Звездах под капельницей»
Фаза Луны сегодня, 17 ноября: день удачи для ученых и озарений для всех
«Их становится все меньше»: планы ВСУ в районе котла в Купянске провалились
Рейтинг Зеленского катастрофически упал за неделю
Швейцария задобрила Трампа подарками для снижения пошлин
Назван топ-5 самых здоровых регионов России
Фицо поменял планы из-за вирусного заболевания
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 ноября 2025 года
Гороскоп на 17 ноября: важный шанс для Льва и день испытаний для Девы
Стало известно о нелепых потерях ВСУ вне боевых действий
Украинские артисты массово отказываются от концертов «Квартала-95»
Приметы 17 ноября: Еремин день — Ерема, сиди дома, защита от нечисти
Украинский офицер умер при странных обстоятельствах во время дежурства
Опубликовано видео уничтожения БПЛА «Баба-яга» в Белгородской области
Более 30 беспилотников сбито над шестью регионами России
Зверская расправа над ребенком в Балашихе: все версии, что известно
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.