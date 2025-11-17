США столкнулись с последствиями из-за санкций Запада против России Bloomberg: западные санкции против России привели к росту цен на топливо в США

Введение санкционных ограничений западных стран против России оказало непосредственное влияние на рост стоимости топлива в Соединенных Штатах, указали авторы агентства Bloomberg. Из глобальной цепочки поставок выбыли миллионы баррелей дизельного топлива и бензина, что неизбежно привело к поднятию цен для конечных потребителей.

На данный момент на мировом рынке энергоносителей наблюдается значительный дефицит. Дополнительное давление оказывают плановые и аварийные отключения на ключевых нефтеперерабатывающих мощностях в азиатском и африканском регионах, а также регулярные остановки производств в Европе и Соединенных Штатах.

В публикации также отмечается влияние атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру на глобальные энергорынки. Ситуация, по мнению аналитиков, еще больше усложнится после ввода в январе 2026 года полного запрета Европейского союза на импорт российской нефтепродукции.

Ранее сообщалось, что политику полного отказа от российского газа проводят марионеточные правительства, не заботящиеся о благосостоянии своего народа. Такие действия негативно сказываются на уровне жизни в европейских странах.